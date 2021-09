Suppletive, il Movimento Nazionale Italiano presenta la candidata Angelina Rappuoli

Venerdì 10 settembre alle ore 18.30 a Sinalunga, presso il parco Il Cassero, il Movimento Nazionale Italiano presenterà la propria candidata alle elezioni politiche supplettive nel collegio uninominale Toscana - 12 (che comprende 35 Comuni dei quali 30 in provincia di Siena e 5 in provincia di Arezzo), Angelina Rappuoli.



"Siamo orgogliosi e fieri di ufficializzare la nostra partecipazione alla corsa elettorale per le suppletive di Siena del 3 e 4 ottobre 2021 - spiega il Movimento Nazionale Italiano -. Con fatica e con il grande orgoglio che ci contraddistingue, ma soprattutto grazie alla nostra candidata Angelina Rappuoli siamo riusciti a raccogliere tutte le firme e presentarle in Corte.



Il nostro intento è quello di dimostrare che esistono ancora persone capaci di amare e salvaguardare il nostro territorio e tutti i cittadini che hanno il diritto di viverci.



Quello che ci differenzia da tutti gli altri soggetti politici presenti in questa competizione, è il parlare la stessa lingua dei cittadini, che ci permette di conoscere le reali problematiche del territorio e quindi di poter proporre soluzioni tangibili.



Angelina vive nel territorio e lo conosce molto bene, come conosce e ricorda le promesse fatte in precedenza da tutti quei politicanti che sono passati di lì. Basta promesse elettorali e basta prendere in giro i cittadini, è il momento di far contare di più il popolo e meno i politicanti!



Angelina Rappuoli è la nostra candidata, ma soprattutto è la candidata di tutte quelle persone deluse dalla politica inconcludente che è sotto gli occhi di tutti ormai da molti anni."