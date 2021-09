Alleanza Per Sinalunga: ''L’estate è agli sgoccioli e Sinalunga è rimasta senza Ufficio Turistico per tutta la stagione estiva''

"E' così che il sindaco Edo Zacchei vuole incentivare il turismo?"

“Giunti al mese di settembre Sinalunga sta ancora aspettando che un Ufficio Turistico operativo. Per tutta l’estate il nostro territorio è stato privo di un punto informativo per i turisti che si trovavano a trascorrere le vacanze a Sinalunga o nei borghi del nostro Comune. Un disservizio senza giustificazioni che denota tutta l’improvvisazione di questa amministrazione guidata da Edo Zacchei. Non ci vuole un esperto per capire che i mesi di maggior afflusso sono quelli che vanno da giugno a settembre e che proprio in questo periodo si dovrebbe garantire un servizio efficiente sia per i turisti ma anche per le strutture ricettive del territorio." Così intervengono i consiglieri comunali di Alleanza Per Sinalunga: Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa."L’Ufficio Turistico gestito egregiamente dalla “Pro Loco Sinalunga” fino a poco tempo fa doveva esser riassegnato tramite un bando che ha visto la luce soltanto nel mese di luglio, con scadenza i primi di agosto, di quest’anno - prosegue Alleanza Per Sinalunga -. Una programmazione assolutamente insensata visto che si poteva tranquillamente fare un bando nei mesi invernali per farsi trovare pronti alla stagione estiva. Evidentemente non c’è interesse da parte di quest’amministrazione di investire nel turismo in barba ai tanti imprenditori che cercano con i loro sforzi di promuovere il territorio e far funzionale le tante strutture ricettive presenti nel nostro Comune. Un Ufficio Turistico chiuso crea problemi ai turisti che si trovano spaesati ma anche a chi con i turisti ci lavora, se non c’è un punto informativo come si può pensare di far funzionare questo settore?Il sindaco Edo Zacchei, come spesso ha fatto, ha promesso l’impossibile ma poi gli resta complicato gestire anche l’ordinaria amministrazione mostrando una scarsissima attenzione nei confronti del territorio e di chi lavora nel comparto turistico. Magari il Sindaco, l’Assessore con delega alle attività produttive e quello con delega al turismo spiegheranno agli imprenditori delle attività ricettive il perché di questa gestione approssimativa."