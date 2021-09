Sinalunga, lavori alla rete idrica

Venerdì 1° ottobre, saranno eseguiti lavori di collegamento di una nuova rete idrica in via Trento a Sinalunga.Nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30, si verificheranno temporanei abbassamenti di pressione e sospensioni dell'erogazione idrica in loc. Montemartino, Moscino, Selvarella, via Busso, via castellina, via C. Mendez, via Giacomo Puccini, via delle Persie, via L. Da Vinci, via Marconi, via sacco, Via Vanzetti, via Piave, via Po, via Giannini, via Marzabotto, via E. De Nicola, via Nencetti, via N. Boscagli, via Tevere, via dell’Unità, via della Libertà, via E. De Filippo, via Nello Boscagli, via A. Golgi, via Casalpiano, via Pier Paolo Pasolini, via. N. Ginzburg, via Filippo Turati, via A. Grazi, via P. Moscardelli, via della Prata, Strada provinciale della Fratta, via Trento e via Voltella.Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.