Sinalunga, intervento di manutenzione alla rete idrica

Nuove Acque rende noto che lunedì 11 ottobre è in programma un intervento di manutenzione sull’acquedotto “Dal Vivo” da parte della società Acquedotto del Fiora spa in loc. Fiorello nel Comune di Sinalunga.Per questo motivo, dalle 8.30 alle 17.00, si potranno verificare abbassamenti di pressione e interruzioni dell’erogazione idrica a Sinalunga (frazioni di Scrofiano, Rigaiolo, Farnetella, Rigomagno, Santa Cristina, Palazzolo) e Torrita di Siena (frazioni Montefollonico, Ciliano, Pantanelli di Sopra). Saranno interessati anche le zone rurali e i fontanelli pubblici di queste località, così come quelli di Monte San Savino e Lucignano.Ripristinando il servizio, potranno verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.