I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti alle ore 20.45 di sabato 7 gennaio sulla strada provinciale 326 km 27+100 nel comune di Sinalunga, a seguito di un incidente stradale, dove una autovettura si è ribalta rimanendo sulla sede stradale.I Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre i due coniugi rimasti incastrati, un uomo trasportato in seguito all’ospedale di Nottola (Montepulciano) per accertamenti, mentre per la donna del 1938, è stato purtroppo constatato il decesso.Sul posto 1 mezzo e 5 unità dei Vigili del Fuoco, personale del 118 e Carabinieri. Non ci sono immagini disponibili.