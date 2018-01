Blitz della Polizia di Stato a Sinalunga: catturato un pericoloso trafficante dopo la condanna definitiva

V.G., 40 enne originario del napoletano, ma ormai da diverso tempo stabilitosi in provincia di Siena, era noto alla Polizia di Stato per la sua partecipazione ad un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti nelle zone comprese tra Castelvolturno, Napoli e la Toscana.Da tempo sulle sue tracce e costantemente monitorato, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena hanno bussato alla sua porta nel pomeriggio di ieri, in un appartamento di Sinalunga e lo hanno arrestato.L’uomo deve infatti scontare una condanna definitiva alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, emessa dalla Procura Generale presso il Tribunale di Napoli per reati inerenti le sostanze stupefacenti.In particolare, nel 2013, era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare, poi agli arresti domiciliari, in un’operazione che ha visto coinvolte oltre 60 persone dedite al traffico di stupefacenti in Italia, con ramificazioni anche all’estero, attività che veniva svolta almeno dal 2006.La condanna definitiva, prevede tra l’altro il ritiro della patente di guida, l’interdizione dai pubblici uffici e una pena pecuniari di 14.000 euro.I poliziotti, al termine degli accertamenti di rito lo hanno condotto al carcere di Santo Spirito.