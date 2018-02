A fuoco termocoperta, 61enne intossicata

I Vigili del Fuoco di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti oggi nel comune di Sinalunga, in via A. Moro 28, per l’incendio di un appartamento che ha interessato la camera da letto.Le fiamme sono state originate presumibilmente da una termocoperta. La donna di anni 61 residente nell’appartamento è stata affidata alle cure del 118 per una lieve intossicazione. Sul posto Carabinieri.