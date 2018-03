Torre faro all’uscita della Siena-Bettolle, intervento da 20mila euro. Via ai lavori

Intervento sulla rotatoria della SP 11/D in località Le Persie a Pieve di Sinalunga

Sono partiti i lavori per la realizzazione di una torre faro sulla rotatoria della SP 11/D all'uscita della Siena-Bettolle in località Le Persie a Pieve di Sinalunga. L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica tramite fornitura e posa in opera di una torre faro dotata di corpi illuminanti a led, collegata all'impianto esistente, per un importo di circa 20mila euro realizzato dall’Amministrazione provinciale.«Con questo intervento – sottolinea il Sindaco Riccardo Agnoletti – si risolvono problemi legati alla sicurezza di quell'area legati principalmente alla visibilità notturna che era diventata teatro di molti incidenti stradali».