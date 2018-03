I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle ore 11.30 sulla S.G.C. Siena-Perugia, in località Rigomagno, per un incidente stradale. Due le persone ferite che sono state prese in carico dal personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia.