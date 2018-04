Riccardo Agnoletti: ''Argini Foenna, pronto secondo intervento per messa in sicurezza ultimo tratto''

“La situazione dei lavori sugli argini del torrente Foenna è da tempo oggetto di osservazione e di interventi da parte del Consorzio di bonifica. Certi allarmismi dell’ultimo minuto hanno il solo scopo di strumentalizzare certe vicende senza dare un contributo effettivo alla loro definizione”. A sottolinearlo, rispetto alla comunicazione effettuata dalla lista Angelina Rappuoli, il sindaco Riccardo Agnoletti.“Dopo l’alluvione del 2012 – spiega Agnoletti – e’ stato realizzato un primo intervento di ripristino degli argini mentre il secondo intervento e’ già previsto dalla Regione Toscana per il 2018-2019 per un importo di circa 900mila euro. Lavori di manutenzione ordinaria, inoltre, vengono effettuati ogni anno dal Consorzio di bonifica con sfalci di erbe e piante. Non ultimi i sopralluoghi anche nei giorni scorsi da parte dei tecnici de Genio civile regionale per verificare le condizioni degli argini. La situazione al momento – conclude Agnoletti – non e’ affatto fuori controllo come qualcuno vorrebbe far credere. Semmai evidenzio che se qualche ritardo nel tempo si e’ accumulato nella esecuzione dei lavori e’ ‘merito’ di chi si e’ opposto agli espropri dei terreni facendo prevalere gli interessi di parte su quelli generali della comunità. Non è giusto fare politica sulle paure della gente, come è solita fare la Lega ed i suoi esponenti. E’ evidente che siamo già in campagna elettorale”.