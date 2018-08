Novità per i servizi di raccolta differenziata di Sovicille: ecco i due nuovi eco-compattatori

Serviranno per la raccolta di bottiglie di plastica e lattine, venerdì l’inaugurazione

Nelle prossime settimane altri tre saranno posizionati nelle frazioni di Rosia, San Rocco a Pilli e Volte Basse

Ancora novità per il servizio di raccolta rifiuti a Sovicille. Dopo il recente aumento delle frequenze di ritiro settimanale del multimateriale e il potenziamento degli orari di apertura della stazione ecologica, che hanno permesso agli utenti di avere un servizio sempre più rispondente alle proprie esigenze, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno attivato la raccolta di plastica e lattine con due nuovi eco-compattatori.Le nuove attrezzature sono state posizionate a Sovicille in via dei Nocini e saranno presentate venerdì 24 agosto alle 19 in occasione di un’iniziativa rivolta ai cittadini. Durante il taglio del nastro verranno illustrate anche le modalità di funzionamento e il programma che prevede nelle prossime settimane l’istallazione di altri tre eco-compattatori nelle frazioni di Rosia, San Rocco a Pilli e Volte Basse.“I nuovi eco-compattatori rappresentano uno strumento che consentirà al comune di Sovicille di proseguire il percorso volto ad arrivare ad un sistema di tariffa puntuale nel prossimo futuro, ossia far pagare all’utenza per ciò che produce in termini di quantità e qualità dei rifiuti conferiti – afferma Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille –”.Il funzionamento delle nuove attrezzature è molto semplice: basta aprire lo sportello dell’eco-compattatore e inserire, uno alla volta, i propri imballaggi in plastica (come bottiglie in PET e flaconi HDPE) o alluminio (come lattine e scatolette). Una volta conferito il materiale, questo sarà compattato dalla macchina per consentire di contenere al proprio interno una quantità considerevole di rifiuto differenziato. La macchina rilascerà poi uno scontrino dove sarà indicata la quantità di rifiuti conferita.“Effettivamente si tratta di un sistema che consentirà in un prossimo futuro di premiare i cittadini più virtuosi tramite l’utilizzo di una eco-tessera, che sarà consegnata a tutte le utenze, domestiche e non, capace di calcolare in modo automatico uno sconto direttamente sulla Tari – dice Giovanna Poma, assessore all’ambiente –. Un sistema che abbiamo intenzione di implementare sia alla stazione ecologica, sia ai punti di raccolta degli oli esausti, che nell’ecoscambio di ormai prossima apertura”.Poche settimane fa, l’Amministrazione e Sei Toscana hanno lavorato per potenziare l’orario di apertura della stazione ecologica di Sovicille, a Piscialembita in località San Giusto. A partire dallo scorso mese di maggio infatti, la struttura è a disposizione dei cittadini anche il sabato pomeriggio, aumentando di tre ore a settimana l’orario di apertura. Durante il periodo estivo, fino al prossimo 30 settembre, la struttura gestita da Sei Toscana sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 8 alle 12:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12 e dalle 15 alle 18.L’amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano, inoltre, che è sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli sfalci. Per prenotare il ritiro gratuito a domicilio, è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 (gratuito sia da cellulari che da rete fissa). E’ possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di Sei Toscana, www.seitoscana.it , oppure inviando una mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it.