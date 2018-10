Tedesco 66enne si perde nei boschi: rintracciato dai Carabinieri

Dopo due ore di ricerche è stato rintracciato poco fa un 66enne di nazionalità austriaca che si era perso nelle campagne di Rosia nel comune di Sovicille. L'uomo, che si trovava a casa di amici ed era uscito a fare una gita solitaria in campagna dalle parti di Orgia, trovandosi in difficoltà, ha chiamato il 112 ed è stato agganciato dalla centrale dei Carabinieri di Firenze.Non è stato possibile fargli inviare la posizione con l'applicativo WhatsApp in quanto in quella zona non c'era copertura e quindi, con conversazione in lingua tedesca, i Carabinieri hanno compreso che lìuomo si trovava vicino ad un'abitazione che aveva le luci accese ma dall'interno della quale nessuno gli apriva.I Carabinieri di Rosia, consultandosi con alcuni cacciatori esperti del posto, sono arrivati alla determinante conclusione che potesse trovarsi vicino all'abitazione di un signore che tiene le luci accese costantemente anche quando non si trova nel posto.L'intuizione degli uomini dell'Arma si è rivelata giusta. I Carabinieri di Rosia e Sovicille, coordinati dalla centrale di Siena, sono riusciti a raggiungere l'uomo portandolo in salvo prima che fosse costretto a trascorrere una notte all'addiaccio.