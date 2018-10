Trasporta 3 tonnellate di rifiuti senza coprirli: fermato dalla Polstrada

La Polizia Stradale di Siena ha denunciato un camionista che stava trasportando quasi tre tonnellate di gomme usate senza coprirle con dei teli.E’ accaduto ieri, mercoledì 17 ottobre, quando una pattuglia, impegnata sulla provinciale Senese-Aretina a monitorare i TIR carichi di merci pericolose per l’ambiente, ha notato vicino Sovicille che dal cassone di un camion spuntavano in bella mostra decine di pneumatici.I poliziotti, dopo aver fermato il mezzo prima che il carico finisse in strada sulle auto in transito, hanno spulciato i documenti del conducente, diretto in un centro di smaltimento vicino Montepulciano.Gli investigatori si sono accorti che lui non solo aveva lasciato a cielo aperto quelle gomme, ma non era neppure autorizzato a trasportarle.La Polstrada ha denunciato l’uomo, un 51enne originario di Napoli e residente in zona, per la scorretta gestione di quei rifiuti nocivi, sequestrandogli il TIR e multandolo con 4.000 euro.