Sovicille delle Meraviglie. sabato 27 e domenica 28 Sovicille svela i suoi tesori artistici e naturali

Torna l'edizione autunnale di Sovicille delle Meraviglie, l'iniziativa organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Sovicille per far conoscere a turisti e residenti le tante meraviglie del territorio situato nel cuore della Val di Merse, dove arte, cultura, natura, unite al buon cibo, si fondono in un connubio unico e armonioso.Sabato 27 e domenica 28 ottobre, si potranno ammirare castelli, ville, giardini aperti al pubblico per l'occasione, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei proprietari che aderiscono all'iniziativa.Saranno aperti tra gli altri il meraviglioso giardino della Villa di Cetinale, il chiostro di Torri, gioiello di inestimabile valore artistico e architettonico, il giardino del superbo castello di Celsa, il castello del Poggiarello di Toiano, il parco della Villa Chigi de Vecchi, le Pievi di Ponte allo Spino e di Pernina e tantissimi altri luoghi di prestigio.Sono molte anche le iniziative che arricchiranno le due giornate, in particolare sabato pomeriggio alle 15 con partenza dalla Pieve di Ponte allo Spino ci sarà il Tour delle Meraviglie che porterà i visitatori a conoscere la storia del territorio e alcuni dei monumenti più importanti del circondario e poi, alle 17.30 alla Pieve di Ponte allo Spino, avrà luogo la presentazione del libro di Mario Tassoni “Architetture dell’anima nelle Terre di Siena – La Pieve del Ponte allo Spino, accompagnata dalla mostra dell’architetto Enrico Marradini “Modus ed cognitio",che sarà aperta al pubblico anche la domenica.Mario Tassoni, architetto, scrittore e designer è presidente dell'associazione culturale Polaris e membro del Club Unesco di Siena, si occupa con passione di rivalutazione territoriale e paesaggistica. Ha curato per il Comune di Sovicille il progetto “Il museo delle Pievi”. Il progetto turistico culturale è stato premiato nel concorso “la fabbrica del paesaggio" a Foligno, ricevendo una menzione speciale, lo scorso 13 ottobre.La domenica mattina alle 11.30 a Orgia l'artista Eva Maria Arnds apre il suo Studio Galleria di pittura e scultura, situato nell'antica dimora di Lorenzo di Pietro il Vecchietta per una visita guidata.Dalle 10 alle 12 al Museo del Bosco di Orgia la Coopeativa Pleiades terrà un laboratorio per bambini “Alberi e giardini intrecciati “, nel pomeriggio, alle 17.30, la due giorni si concluderà con il concerto del Coro della Pro loco diretto dal M. Leonardo Angelini, musicista eclettico e bravissimo arrangiatore.Tutte le iniziative sono ad ingresso libero. Il programma completo è consultabile su www.prolocosovicille.it e sulle pagine fb:Pro loco Sovicille, Comune di Sovicille.