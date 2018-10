In località Barontoli, nel comune di Sovicille, il soffitto di un casolare con quattro abitazioni è stato gravemente danneggiato dal vento. Sono in corso le operazioni da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco per raggiungere il luogo dell'intervento in quanto la strada di accesso non è praticabile.Non sono segnalati danni a persone.Sulla Sp 73 degli alberi sulla strada spostati da Carabinieri della Stazione di Sovicille con la collaborazione di alcuni privati.