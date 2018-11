A Sovicille incontro di avvio del Bilancio Partecipativo

"L’amministrazione Comunale di Sovicille ha deciso di avviare un’esperienza sperimentale di Bilancio Partecipativo, stanziando una cifra inserita nel bilancio comunale, con la quale finanziare progetti proposti dai cittadini". Così un intervento del sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti."Il Bilancio Partecipativo è una pratica consolidata da diversi anni in alcuni piccoli e grandi centri urbani d’Italia e del Mondo. Fra le città che hanno sperimentato il Bilancio Partecipativo ottenendo risultati interessanti vi sono Milano, Arezzo, Grosseto, Mantova, Rosignano, ma anche Parigi e New York.L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini sulla scelta della destinazione di risorse economiche per il territorio di Sovicille attraverso un percorso che consolidi e intensifichi la loro partecipazione, facendo comprendere i meccanismi di costruzione di un bilancio, costruendo visioni comuni per il futuro, aumentando la coesione all’interno della comunità.Incontri pubblici, documenti esplicativi, lavori per gruppi permetteranno di definire alcune proposte progettuali - in questo primo anno limitate all’ambito del Decoro Urbano e Arredo - che saranno valutate dai settori tecnici dell’Amministrazione Comunale sulla base di alcuni criteri che verranno preliminarmente indicati, e scelti dalla Commissione Affari Generali del Comune per essere realizzate.Per queste ragioni è importante che tutti i cittadini maggiorenni o minorenni purché abbiano compiuto 16 anni, le associazioni e i rappresentanti di tutta la comunità locale partecipino a questo percorso che comincerà il 10 novembre 2018 con un incontro pubblico che si terrà nella sala consigliare del Municipio di Sovicille a partire dalle ore 10.00.In attesa di incontrarci il 10 novembre potete cercare ulteriori informazioni sul sito www.ioparteciposovicille.it che abbiamo appositamente attivato o scrivendo all’indirizzo mail info@ioparteciposovicille.it".