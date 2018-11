Anziana muore in incendio dell'appartamento

I Vigili del Fuoco del comando di Siena, sono intervenuti alle 11.30 circa di oggi, mercoledì 14 ottobre, in via Chesi a San Rocco a Pilli nel comune di Sovicille per un incendio di appartamento situato al primo piano di un edificio. L'incendio ha interessato tre vani dell’appartamento con il coinvolgimento parziale del tetto. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto una donna 90enne nata a Siena che abitava nell’appartamento affidandola immediatamente al personale sanitario del 118, dove il medico ha purtroppo dichiarato la morte della donna.Sul posto sono intervenuti 6 automezzi tra cui un’autoscala, un’autobotte, 15 unità ed i Carabinieri. Dopo la fase di spegnimento e di bonifica, si è provveduto alla messa in sicurezza dei locali interessati, ed è stato dichiarato inagibile l’appartamento interessato dall’incendio. Secondo le prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato da una termocoperta.