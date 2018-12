Sovicille, disponibili i modelli per richiedere i contributi per i danni degli eventi meteo di ottobre

Sono disponibili sul sito del Comune di Sovicille ( www.comune.sovicille.si.it ) nella sezione "In evidenza" i modelli per formulare formale domanda di accesso al contributo di immediato sostegno alla popolazione e per l’immediata ripresa delle attività economiche colpite dagli eventi meteorologici dell'ottobre scorso, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 (G.U.R.I. n. 266 del 15/11/2018).I modelli (Modello B per la richiesta risarcimento da parte dei privati e Modello C per la richiesta risarcimento da parte delle Attività Economiche e Produttive), debitamente compilati e firmati a cura degli interessati, per poter essere ammessi alla fase di valutazione di ammissibilità, dovranno pervenire al protocollo del Comune di Sovicille entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 11 dicembre 2018 tramite:consegna a manoservizio postalePEC all’indirizzo comune.sovicille@postacert.toscana.it, tramite casella di posta elettronica certificata (si ricorda in proposito che la Posta Elettronica Certificata assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio da una casella certificata).L'amministrazione non procederà all’istruttoria di domande pervenute oltre il termine perentorio indicato. La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di contributo entro detto termine rimane a carico e sotto la responsabilità del richiedente. Le domande non pervenute a seguito di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o per mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione.