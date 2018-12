Novità per i servizi di raccolta differenziata di Sovicille: anche a San Rocco a Pilli e Volte Basse arrivano i nuovi eco-compattatori

Serviranno per la raccolta di bottiglie e flaconi di plastica

Ancora novità per il servizio di raccolta rifiuti. Dopo il successo di Sovicille e Rosia arrivano anche a San Rocco a Pilli e a Volte Basse gli eco-compattatori per la raccolta della plastica.Le nuove attrezzature saranno inaugurate venerdì 21 dicembre alle 15,00 in via di Casalpiano a Volte Basse e alle 16,30 a San Rocco a Pilli, in via del Poggio. Il funzionamento è molto semplice: basta aprire lo sportello dell’eco-compattatore e inserire, uno alla volta, i propri imballaggi in plastica (come bottiglie in Pet e flaconi HDPE). Una volta conferito il materiale, questo sarà compattato dalla macchina per consentire di contenere al proprio interno una quantità considerevole di rifiuto differenziato. La macchina rilascerà poi uno scontrino dove sarà indicata la quantità di rifiuti conferita.All’inaugurazione delle nuove attrezzatture saranno presenti il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, l’assessore all’ambiente Giovanna Poma.“Si tratta di un ulteriore strumento a disposizione dei cittadini, – dice Giovanna Poma, assessore all’ambiente –. che consentirà di incrementare ancora le quantità di rifiuti da avviare al riciclo per perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, sia in termini di qualità che di qualità”. “Gli eco-compattatori rappresentano un ulteriore strumento che consentirà al comune di Sovicille di proseguire il percorso volto ad arrivare ad un sistema di tariffa puntuale nel prossimo futuro, ossia far pagare all’utenza per ciò che produce in termini di quantità e qualità dei rifiuti conferiti – afferma Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille ”.