A Sovicille le celebrazioni dell'anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonarto Da Vinci

"Arte e Scienza a Sovicille, premessa culturale all’umanesimo: l’Uomo vitruviano di Leonardo"

In occasione delle celebrazioni dell'anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, a Sovicille si terrà una conferenza sul rapporto tra arte e scienza.La conferenza si propone di affrontare le connessioni tra il disegno creativo per la costruzione di un'architettura (arte) con le regole matematiche e geometriche dei principi della legge dell'armonia universale (scienza).In particolare si esaminerà il celebre disegno del genio di Leonardo l'Uomo vitruviano (1490), che celebra la coincidenza massima di questo legame, in relazione alla composizione e costruzione geometrica-armonica della Pieve di Ponte allo Spino, di Sovicille, costruita circa 300 anni prima.Lo studio di Mario Tassoni, su questo connubio, ha rivelato come già nel Medioevo si potesse arrivare al metodo costruttivo del disegno dell'Uomo vitruviano di Leonardo.Pertanto si può pensare che in epoca medievale, dove era frequente il ricorso a griglie o tracciati modulari, usati sia per il valore simbolico che per quello proporzionale, nella rappresentazione antropomorfe e nella composizione architettonica, erano in totale accordo con il canone vitruviano e leonardesco.Di fatto le analisi geometriche comparative dimostrano che l'architettura della Pieve rispetta perfettamente le regole per la costruzione del disegno di Leonardo rappresentando una premessa culturale all'umanesimo.