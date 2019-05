Rapina alla Banca Mps di Rosia

IN AGGIORNAMENTO

Rapina attorno alle 16:30 di oggi, martedì 7 maggio, alla filiale della Banca Mps in via Massetana a Rosia nel comune di Sovicille. Tre persone, due uomini armati con taglierino e una donna, parzialmente travisate e con accento meridionale sono entrate all'interno della banca con la scusa di aprire un conto. Dalle prime notizie frammentarie non risulterebbe nessun danno alle persone mentre il bottino, secondo il direttore della banca sarebbe misero. La zona è coperta da impianto di videosorveglianza. Sul posto i Carabinieri del NOR del Comando Provinciale di Siena e della locale Stazione mentre stanno confluendo in zona diverse pattuglie di Carabinieri anche con auto civetta.