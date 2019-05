''Sovicille Bene Comune'' chiude la campagna elettorale a San Rocco

La lista “Sovicille Bene Comune”, insieme con il candidato Sindaco Giuseppe Gugliotti chiuderanno la campagna elettorale venerdi 24 Maggio alle ore 21 in piazza della Repubblica a San Rocco a Pilli.Sarà l’ultimo incontro con i cittadini prima delle votazioni di domenica prossima, al termine di un lungo percorso di confronto con la cittadinanza nelle varie frazioni, con le Associazioni, con le realtà economiche e produttive, dal quale sono scaturiti ulteriori importanti contributi al programma di governo della coalizione che rappresenta il centro-sinistra nel sovicillino.“E’ stato un mese meraviglioso – commenta Giuseppe Gugliotti, candidato Sindaco – come sempre sono i momenti di dialogo e di confronto veri con la nostra comunità. Gli altri hanno impostato la loro comunicazione di questi giorni sull’attacco, spesso scomposto e strumentale, verso di noi. A noi non interessa – prosegue Gugliotti - perdere tempo nelle meschinità; preferiamo parlare di temi, confrontarci con le persone sulla gestione del presente e sull’idea che abbiamo della Sovicille di domani. Abbiamo raccontato quali sono i progetti realizzati nei cinque anni trascorsi nelle diverse zone e i tanti che stanno partendo in questi giorni. Abbiamo presentato i nostri candidati: donne e uomini, di cui tanti giovani, provenienti da esperienze e sensibilità diverse, ma tutti raccolti intorno ad un grande progetto e soprattutto motivati dalla stessa disinteressata passione per il bene comune.”Durante la serata, i candidati consiglieri lanceranno il loro ultimo appello al voto che farà tesoro anche delle tante suggestioni raccolte in questi lunghi giorni, climaticamente bizzarri, ma certamente fruttuosi per chi si candida alla guida del territorio.