Sovicille, Roberto Bonucci (M5S) commenta il risultato nelle Amministrative

"Il Movimento 5 Stelle a Sovicille mantiene gli stessi voti di 5 anni fa e riesce ad eleggere due consiglieri comunali nonostante i non positivi risultati registrati alle elezioni Europee." Così un intervento del candidato a sindaco del M5S di Sovicille, Roberto Bonucci."Questo risultato, a nostro parere, evidenzia come la presenza sul territorio, l’impegno costante, il contatto con i cittadini, siano fondamentali per mantenere viva l’attenzione sul Movimento e per far conoscere le nostre iniziative e proposte che, siamo fiduciosi, potranno essere premiate fra 5 anni.Il nostro impegno da oggi sarà doppio – afferma il candidato sindaco Roberto Bonucci - sia per Sovicille, sia per aiutare il Movimento a livello nazionale per superare questo momento di difficoltà.Nel fare i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Giuseppe Gugliotti, facciamo presente che la nostra opposizione sarà leale e costruttiva ma non farà sconti a nessuno e non avremo difficoltà a denunciare le scelte che riteniamo sbagliate o di parte perché il nostro unico obiettivo è il benessere di tutti i cittadini senza privilegi per taluni a discapito di altri.Abbiamo la grande responsabilità di onorare la fiducia di coloro che ci hanno votato che potrà essere di esempio per chi vorrà seguirci. Ringraziamo chi ci ha sostenuto - conclude Bonucci - e chi si è impegnato in questa bellissima esperienza, per me del tutto nuova, fatta insieme ai candidati consiglieri, agli attivisti, o semplici simpatizzanti della nostra bellissima cittadina."