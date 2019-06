Sovicille, nominata la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Gugliotti

Nominata oggi, con decreto del sindaco Gugliotti, la nuova Giunta del Comune di Sovicille, composta da due donne e due uomini. Vicesindaco è stata designata Federica Parrini, la quale assume la delega per le politiche ambientali con un’ulteriore declinazione sulle politiche della sostenibilità : a lei viene, infatti, attribuita la specifica competenza sul progetto di Sovicille sostenibile, nel solco delle indicazioni contenute nell’Agenda 2030. Attività produttive e sport sono le ulteriori competenze in capo all’Assessore Parrini. Roberto Balestri avrà il compito di guidare e coordinare le politiche scolastiche, la sanità e le politiche sociali e dell’inclusione con una speciale attenzione alle progettualità per e con i giovani; a Balestri va anche l’attribuzione - nuova rispetto al passato - relativa al “Fund raising”, ovvero alla ricerca di fondi. I lavori pubblici, decoro urbano e manutenzione e i rapporti continuativi fra Giunta e frazioni saranno seguiti da Cristian Donati, mentre Caterina Zalaffi si occuperà di Programmazione e gestione finanziaria, entrate e personale.“Si ricomincia a lavorare a pieno ritmo con una bella squadra – commenta il sindaco Giuseppe Gugliotti, cui restano in capo le attribuzioni relative all’Urbanistica, alla Cultura e al Turismo – proseguendo nel sentiero di quell’impegno che ci ha già visto attivi nei cinque anni passati su tantissime questioni spesso con un approccio inedito: penso, in particolare, ai temi ambientali, oggi ulteriormente arricchiti di un’attenzione specifica alla sostenibilità , già seguiti da Giovanna Poma; alla cultura guidata finora dalle intuizioni e dall’esperienza di Donatella Pollini; alla partecipazione, con le prime innovative esperienze di bilancio partecipato, gestita nel passato mandato da Sofia Stylianou. Oltre ai compiti affidati agli assessori – prosegue Gugliotti - preannuncio che, appena insediato il Consiglio comunale, saranno conferite deleghe ad alcuni consiglieri comunali sugli argomenti della partecipazione e dell’associazionismo, dell’innovazione e della comunicazione e delle pari opportunità .”