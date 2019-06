Una Biblioteca per crescere, tempo di rendicontazione alla suola primaria di Sovicille

Dopo un anno di intenso lavoro, tra progetti, incontri con gli autori e laboratori creativi, i ragazzi e gli insegnanti hanno incontrato le famiglie per presentare il risultato di tanto impegno

Giovedì 6 Giugno, in un’atmosfera di festa e condivisione, è stata inaugurata la biblioteca scolastica del plesso “Baldassarre Peruzzi” dell’Istituto Comprensivo "Lorenzetti" a Sovicille.Una biblioteca con una storia un po’ travagliata - spiega l'Amministrazione comunale -. Messa su qualche anno fa con una piccolissima raccolta di libri in uno stanzino della struttura, è stata luogo di lettura e riflessione per molti alunni. Purtroppo, necessità logistiche hanno richiesto il suo smembramento e, per anni, i libri sono rimasti accatastati ora in uno scaffale ora in un altro.Durante questi anni sono giunte alla scuola diverse donazioni di importanti testi e raccolte varie, anche da parte di ex alunni. Grazie al progetto nazionale #IOLEGGOPERCHE’, gli alunni e i loro genitori si sono resi protagonisti di una fantastica gara di donazione in libri alla scuola, per rendere possibile la realizzazione di progetti di lettura e di illustrazione dei testi.A dare un’organizzazione a tutto questo patrimonio librario è stato un progetto sul recupero, sistemazione e catalogazione. “Una Biblioteca per Crescere” è il nome del progetto che ha visto un gruppo di insegnanti impegnati, per diversi mesi, a catalogare con un programma informatizzato tutti i titoli presenti e a collocarli negli scaffali aperti. Fondamentale, per il successo del progetto, è stata la presenza del professor Francesco Rossi che ha seguito personalmente le varie fasi di sistemazione. Il professore ha elaborato il programma di catalogazione ed ha donato un computer alla biblioteca per la gestione dei prestiti e dei nuovi inserimenti.Tra le diverse sezioni della nuova biblioteca, che vanno dalla Narrativa classica ai Fantasy, dai Piccoli Brividi ai più seriosi testi storici, c’è anche una sezione “Fumetti” di tutto rispetto. Un ringraziamento speciale è andato a Ferdinando Curini e Massimo Migliorini che hanno donato alla scuola tra Tex, Topolino e Peanuts, più di 100 fumetti oltre ad un fumetto per ciascun bambino al fine di promuovere l’interesse e l’amore per questo fantastico media tanto apprezzato dai ragazzi di qualche generazione fa.È stata espressa soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti e degli insegnanti del plesso che hanno voluto dedicare la biblioteca alla collega Fiorenza Mannucci, scomparsa esattamente un anno fa. Una colonna portante dell’Istituto Lorenzetti, appassionata per la ricerca e la trascrizione della memoria locale e storie di vita contadine, Fiorenza ha lasciato una grande eredità a tutte le generazioni che vorrano dare uno sguardo al passato attraverso i suoi scritti. All’interno della biblioteca “Fiore” c’è una sezione a lei dedicata “Il Fiore della Memoria” dove è possibile trovare i suoi libri da ’Un si butta via niente, all’ultimo Profumo di giaggiolo.In questo clima di amarcord e generosità, le letture di brani scelti da testi, che hanno significato qualcosa di speciale per alcuni genitori, hanno completato la cornice di un evento particolare che rimane una pagina bella della storia della nostra scuola primaria "Baldassarre Peruzzi"!