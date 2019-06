Comune di Sovicille, bando per il Bonus sociale idrico integrativo

Il Comune di Sovicille rende noto che è in pubblicazione il bando per l’assegnazione del Bonus Sociale Idrico per l’anno 2019, relativo alla spesa sostenuta nell’anno 2018.Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Sovicille in possesso di una fornitura domestica residenziale individuale oppure i titolari di una fornitura domestica residenziale individuale in utenze raggruppate (per esempio condominiale) presso l’indirizzo di fornitura.I richiedenti devono essere in possesso anche di un’Attestazione Isee pari o inferiore a € 8.107,50, salvo i nuclei familiari con almeno 4 figli minori per i quali l’Isee è innalzato fino a € 20.00,00.La domanda deve pervenire entro il 9 luglio 2019 mediante compilazione on line della documentazione presente nel portale istituzionale dell’Ente ( www.comune.sovicille.si.it - Istanze Settore Persona e Società).