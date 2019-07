Incendio a Cerreto a Merse nel comune di Sovicille: in arrivo un Canadair

Un nuovo incendio è divampato alle 13 di oggi, lunedì 1 luglio, sopra Cerreto a Merse, nel comune di Sovicille in provincia di Siena. Il fuoco è stato segnalato alla Sala operativa regionale da numerosi automobilisti in viaggio sulla Siena-Grosseto.La zona è impervia e difficilmente raggiungibile a causa della mancanza di viabilità Ciò rende molto difficili le operazioni di spegnimento a terra. Sul posto sono già attive numerose squadre di volontariato, tre elicotteri regionali ed è in arrivo il direttore delle operazioni della Regione Toscana e personale dei Vigili del Fuoco oltre che un Canadair. Si sta procedendo all'attivazione di un mezzo movimento terra per agevolare l'intervento di spegnimento e circoscrivere l'area percorsa dall'incendio.Si ricorda inoltre che fino al 31 agosto in tutta la Toscana è fatto divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti).È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.Chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio è pregato di segnalarli al Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi.Per maggiori informazioni: www.regione.toscana.it/speciali/aib-antincendi-boschivi