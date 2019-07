Tobia Bondesan Quartet e Mulungu Quartet per Sovicille d'Estana 2019

Terrazza della Bottega di Stigliano venerdì 5 luglio ore 21.30

Continuano gli appuntamenti in musica di Sovicille d'Estate la rassegna realizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Amministrazione comunale.Venerdì 5 luglio (ore 21.30) sulla Terrazza della Bottega di Stigliano è di scena il miglior jazz senese con Tobia Bondesan Quartet e Mulungu Quartet.Quattro musicisti d’eccezione daranno vita a un concerto di grande atmosfere con le loro invenzioni musicali: Emanuele Parrini al violino, Tobia Bondesan ai sax tenore/soprano/alto, Michele Bondesan al contrabbasso e Giuseppe Sardina alla batteria.“È un percorso che parte dal jazz, linguaggio condiviso da ogni musicista della nostra formazione, e che scaturisce nella musica tribale, nell'improvvisazione, nel blues, in una primitiva assenza di nomi e stilemi che vede la musica come totale ed unitaria. Per affrontare questo viaggio abbiamo accostato musicisti che affondassero le loro radici nella musica africana ed afroamericana e che si muovessero a loro agio nel jazz, nell'improvvisazione e nella musica creativa”.Ingresso libero.