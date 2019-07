Comune di Sovicille, contributo ad integrazione del canone di locazione

Il Comune di Sovicille ha reso noto che è in pubblicazione il bando per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2019.Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Sovicille che sono in possesso di un regolare contratto di affitto stipulato ai sensi della legge 431/98 per l’abitazione di residenza e di un’Attestazione Ise non superiore a € 28.684,00 ed Isee fino a € 16.500,00.La domanda deve pervenire entro il 9 agosto 2019 mediante compilazione on line della documentazione presente nel portale istituzionale dell’ente ( www.comune.sovicille.si.it - Istanze Settore Persona e Società).Le informazioni possono essere richieste contattando il personale ai numeri 0577 049251 - 049252.