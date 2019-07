Caprone crea scompiglio sulla Siena-Grosseto: inseguito e bloccato dai poliziotti delle volanti

Questa mattina, martedì 30 luglio, un caprone ha creato scompiglio sulla Siena-Grosseto fino all’arrivo dei poliziotti delle volanti della Questura di Siena.Numerose chiamate sono giunte al 113 per segnalare l’animale, che è stato subito avvistato dagli agenti nei pressi delle due gallerie, all’altezza di Fogliano.I poliziotti lo hanno inseguito cercando di prenderlo ma, probabilmente spaventato, il caprone con un balzo ha cambiato corsia di marcia, mettendo in pericolo la sua stessa vita e quella degli automobilisti e dandosi alla fuga.I poliziotti però non si sono persi d’animo e l’hanno inseguito finché sono riusciti a fermarlo nei pressi di San Rocco a Pilli. Il caprone, al termine della brutta avventura, è stato poi affidato ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Provinciale.