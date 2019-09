''Sovicille guarda al futuro'', il Consiglio comunale approva mozione ambientale

Nella seduta dello scorso 27 settembre, il Consiglio omunale di Sovicille ha approvato una mozione che ha ad oggetto il "Riconoscimento dello stato di emergenza climatica e ambientale e la promozione di azioni ambientalmente sostenibili e di adesione al plastic free-challenge".L'atto di Consiglio è scaturito dal lavoro congiunto dei consiglieri di maggioranza e di minoranza che, in sede di commissione, hanno elaborato un testo unitario a partire da due diverse mozioni sui temi ambientali, presentate dalla Lista Sovicille Bene Comune (centrosinistra) e dal Movimento 5 Stelle, approvato poi in aula con i voti favorevoli di queste due componenti e con l'astensione invece della Lista "La nostra terra" (centrodestra)."L'amministrazione - spiega una nota del Comune - ha espresso grande soddisfazione ed entusiasmo per questo voto che, peraltro, coincide con la manifestazione globale per il clima e per l'ambiente sancendo così, seppur indirettamente, anche un sostegno concreto alla nuova edizione del Global Strike for Future. La mozione è ricca di punti che indicano un indirizzo politico evidente e tracciano un profilo chiaro sugli intenti che, nel tempo, andranno perseguiti e attuati con la sensibilizzazione e la collaborazione di tutta la cittadinanza, delle attività produttive e delle associazioni e con azioni concrete da parte dell'Ente, che, oltre ad essere tra i primi ad approvare un testo cosi completo e eterogeneo , sta già lavorando nell'attuazione pratica degli intenti, con azioni in parte già avviate e in parte in corso di implementazione quali: eliminazione della plastica dalle scuole e dagli uffici pubblici; percorso verso l'eliminazione e il divieto della plastica sul territorio; incremento della raccolta differenziata e, soprattutto, del materiale da avviare a riciclo; riduzione dei rifiuti tramite l'esperienza dell'Ecoscambio; costituzione dell'Osservatorio verso i Rifiuti Zero; mobilità sostenibile con il prossimo inizio del progetto "Pedibus"; interventi di risparmio energetico…Sicuramente un piccolo passo nel panorama complessivo vlobale ma che dà un segnale positivo e cerca di indirizzare l'attività amministrativa in un percorso virtuoso di sensibilizzazione, con uno sguardo al presente ma soprattutto al futuro."