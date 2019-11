Trovato morto a Sovicille a seguito di un incidente stradale 22enne scomparso da due giorni

E' stato ritrovato privo di vita all'interno della propria auto il 22enne italo-inglese, Giacomo Clarke, scomparso lunedì mattina mentre da Firenze si stava recando a lavorare presso l'agriturismo di famiglia a Montestigliano.La sua auto, una Lancia Y grigia, è stata ritrovata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 novembre, in un fossato ricco di vegetazione nei pressi di Rosia nel comune di Sovicille non lontano dall'agriturismo di Montestigliano. Amici e familiari avevano lanciano numerosi appelli sui social network volti al ritrovamento del giovane del quale si erano perse le tracce.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Stradale per stabilire le cause dell'incidente.