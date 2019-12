Grande partecipazione al primo incontro del comitato civico AlternaViva di Sovicille

Quasi duecento persone hanno riempito la sala del Circolo Arci di Rosia venerdì 29 novembre. La cittadinanza ha risposto al segnale di emergenza sociale evidenziato dal comitato AlternaViva che si batte per sensibilizzare le persone sul tema delle dipendenze, con una particolare attenzione al fenomeno fra i giovani.L’incontro è iniziato mettendo a fuoco il problema legato allo spaccio di stupefacenti nei boschi di Tonni, mostrando un breve reportage fotografico della situazione. Si è proseguito parlando delle potenziali implicazioni che il fenomeno può avere sul territorio e sulla cittadinanza.“Se adesso voltiamo la testa e ognuno si preoccupa del proprio giardino – sottolinea uno dei portavoce - un giorno potremmo pentirci di non aver fatto niente quando ne abbiamo avuto la possibilità”.La comunità è stata quindi invitata a partecipare, sia come singoli che come associazioni, agli incontri del comitato per conoscere meglio gli obiettivi e la volontà che li spinge ad agire.All’inaugurazione del comitato AlternaViva hanno aderito gli operatori di strada Outsiders di Siena, presentando il lavoro che svolgono anche sul territorio di Sovicille e il tipo di aiuto che portano alla collettività.L’incontro si è poi concluso con l’intervento del sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti, seguito dalle domande e il grande interesse del pubblico presente sulla questione.