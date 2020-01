Sovicille, Movimento 5 Stelle: ''I nostri primi 6 mesi in Consiglio''

"Con l’arrivo del nuovo anno è abitudine fare bilanci e per il Movimento 5 Stelle di Sovicille, l’occasione si è presentata proprio il 31 dicembre scorso con l'ultimo Consiglio comunale, avete capito bene per Capodanno." "Con l’arrivo del nuovo anno è abitudine fare bilanci e per il Movimento 5 Stelle di Sovicille, l’occasione si è presentata proprio il 31 dicembre scorso con l'ultimo Consiglio comunale, avete capito bene per Capodanno."

Così un intervento del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Sovicille."Il consiglio più importante dell’anno, perché si deve approvare il DUP (Documento Unico di Programmazione) il principale strumento per la guida strategica ed operativa per il Comune e, il Bilancio di Previsione 2020, ma non solo, anche la proposta dell’assessore Balestri per il parziale affidamento a terzi del trasporto scolastico, il rinnovo della convenzione tra la Società della Salute Senese con i Comuni soci e la nostra mozione che proponeva la riduzione delle tariffe della mensa scolastica.Considerando la rilevanza degli argomenti trattati, che vanno ad impattare sul futuro di tutti noi, ci auguriamo che non diventi consuetudine la loro disquisizione l’ultimo giorno dell’anno, ma auspichiamo che in futuro ci possano essere i dovuti tempi per gli approfondimenti necessari.È stato altresì sconcertante notare le molte assenze sia per i consiglieri di maggioranza, che di minoranza (Guerrini e Gatti), così come quella dell’assessore Balestri.I nostri consiglieri, Bonucci e Ballerini, dopo uno studio approfondito e puntuale sui documenti presentati, hanno esposto una serie di riflessioni all’attuale giunta, che vi invitiamo a visionare sullo streaming pubblicato nella pagina del Comune di Sovicille, così da rendersi conto di tutti i dettagli esposti inerenti alle nostre proposte.Per quanto riguarda il Dup e il Bilancio, che dovrebbero viaggiare all'unisono, abbiamo dovuto constatare che, nonostante la datata esperienza alla guida dell’ente questa Amministrazione sia particolarmente carente di importanti aspettative e, nonostante i bei proclami da campagna elettorale, il bilancio presentato, secondo noi, manca totalmente nei numeri, di una visione strategica a lungo termine, manca di cuore e di coraggio, potremmo definirlo un bilancio senza anima, una serie di numeri amministrati, di risorse, anche ingenti (6,3 milioni di entrate tributarie ed extratibutarie), ma sostanzialmente impegnate per beni, servizi e per il funzionamento della macchina comunale.Restano le briciole per fare gli investimenti che invece, secondo noi, servirebbero per far ripartire il nostro comune,investimenti necessari da fare in tutti quei settori, come nel campo turistico, nelle politiche giovanili o del lavoro, in campo agricolo o in politiche agroalimentari, nelle fonti energetiche o in iniziative ambientali.Abbiamo anche chiesto maggiori approfondimenti e relazioni costi-benefici sia per l’affidamento a terzi del trasporto scolastico che per la convenzione con la Società della Salute Senese, per capire che tipo di convenienza reale ne trae il Comune.Infine, è stata l’occasione per discutere la nostra mozione protocollata a novembre, sulla riduzione delle tariffe del servizio di mensa scolastica, notoriamente tra le più alte dei Comuni della provincia di Siena.Secondo noi potevano essere previste, già in questo bilancio, risorse a maggiore copertura dei costi, alleggerendo così le tariffe per tutte le famiglie, ma la mattina stessa del consiglio, la maggioranza ha presentato una proposta molto simile alla nostra, con la stessa finalità, da discutere nell’apposita commissione competente, così da astenersi dal voto sulla nostra mozione e approvare la loro. Di fatto resta l’amara delusione per i cittadini perché con un minimo di impegno si poteva risolvere un problema molto sentito che ancora una volta viene rimandato.Concludendo, ci teniamo a ribadire che in questi pochi mesi, abbiamo già fatto tutta una serie di proposte, fedeli al nostro programma, concrete e fattibili, utili per migliorare la vita a tutti noi, che sono state anche apprezzate pubblicamente da questa maggioranza, che però all’atto pratico sembra non avere il coraggio di voler realizzare."