Foraggia abusivamente cinghiali: denunciato dai Carabinieri Forestali

Il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Siena, a seguito di segnalazione di personale di vigilanza volontaria venatoria del WWF Sezione di Siena, ha eseguito accertamenti in località Cerrini nel territorio comunale di Sovicille, finalizzati a individuare zone di foraggiamento abusivo di cinghiali.All’esito delle verifiche è stato individuato un cosiddetto governatoio abusivo, il quale è stato posto sotto osservazione dai militari. Dopo alcune ore di appostamento è giunta sul posto una persona, appartenente ad una squadra di caccia al cinghiale della zona, con al seguito due fusti contenenti mais, che l'uomo ha provveduto a spargere sul terreno al fine di alimentare i cinghiali, pratica non consentita dalla normativa vigente.Infatti tale forma di alimentazione, se non preventivamente autorizzata in casi eccezionali, risulta vietata, in quanto avente l’esclusivo scopo di concentrare la popolazione locale di ungulati verso la fonte di cibo per fini venatori, impedendo la loro libera diffusione sul territorio.Inoltre, l’aumento delle risorse trofiche per la specie genera un significativo incremento numerico degli individui, con inevitabili ricadute sulle produzioni agricole.I militari hanno quindi proceduto al sequestro dei due bidoni ed hanno deferito all’A.G. l’autore della violazione, punita con la pena dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da €. 516,46 a €. 2.065,83, a cui è stata contestata anche una sanzione amministrativa per un importo pari ad €. 666,70.