I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti alle 15 di questo pomeriggio, martedì 28 gennaio, per il crollo di una porzione di tetto in via Curva, 14 a Sovicille. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma l'appartamento interessato dal crollo e quello sottostante sono stati dichiarati inagibili.