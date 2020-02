A Sovicille la ''Giornata ecologica di febbraio'', iniziativa di pulizia straordinaria del territorio

Sabato 15 febbraio, Comune, associazioni e cittadini uniti per la cura dell'ambiente

Proseguendo una tradizione ormai consolidata e raccogliendo diverse segnalazioni e sollecitazioni provenienti dai cittadini, Il Comune di Sovicille, insieme con numerose associazioni, organizza per la mattina di sabato 15 febbraio la “Giornata Ecologica di Febbraio”, iniziativa di sensibilizzazione ambientale e pulizia straordinaria di alcune zone del proprio meraviglioso territorio, cui ne seguiranno altre nel corso dell’anno, secondo un calendario che sarà concordato e diffuso nelle prossime settimane.La mattinata ecologica assume, in questa circostanza, valenze ulteriori rispetto a quella, consueta, di dare maggior decoro alle strade e alle aree verdi: da una parte, è finalizzata a rendere più pulito il percorso che sarà teatro, fra meno di un mese, di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, prima fra tutte Strade Bianche, la classica del ciclismo più amata nel mondo; dall’altra, diventa l’occasione per sgombrare i boschi di Tonni dall’accumulo di immondizia lasciata dalla presenza di attività illecite che i carabinieri, con la preziosa collaborazione degli abitanti della zona, di comitati e associazioni, sono riusciti ad interrompere.Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 agli impianti sportivi di Rosia in località Pontaccio dove cittadini, amministratori e volontari di associazioni come La Racchetta, Pubblica Assistenza Montagnola Senese, Misericordia, Gruppo Ciclistico Val di Merse, Il Busso, Comitato Alternaviva, Pro Loco Sovicille, Legambiente e diverse altre si riuniranno per poi distribuirsi nelle varie località.“Anche stavolta - afferma il sindaco Gugliotti - ci sarà una bella risposta civica da parte di tanti volontari che oltre a segnalare, giustamente, gli episodi di inciviltà, sono pronti a collaborare fattivamente alla cura e alla custodia del nostro prezioso ambiente naturale e delle strade e piazze dei nostri paesi. A loro va il nostro sincero ringraziamento.”“E’ lodevole e preziosa – continua Federica Parrini, cicesindaco e assessore all’Ambiente - l’attività vigile di Associazioni e cittadini sensibili e appassionati che propongono e sollecitano iniziative come queste, perché il nostro ambiente è davvero la nostra casa e di fronte all’ignoranza e inciviltà non si deve abbassare la guardia.