Nuovi orari per la raccolta dei rifiuti porta a porta a Sovicille

Cambia la raccolta porta a porta a Sovicille. Da lunedì prossimo, 2 marzo, i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti entro le 7 di mattina in modo da consentire agli operatori di rimuoverli nel corso della mattinata e avere così un migliore decoro dei centri abitati del comune.È questa la novità introdotta dall’Amministrazione comunale, in accordo con Sei Toscana, per migliorare ed efficientare i servizi di raccolta attivi nel territorio. La modifica degli orari di conferimento fa parte del processo di riorganizzazione dei servizi che ha permesso al Comune di raggiungere risultati molto importanti, con un forte aumento della percentuale di raccolta differenziata e dati, in attesa di certificazione, che collocano Sovicille tra i comuni più virtuosi di tutto il bacino con oltre il 70% di RD.L’Amministrazione comunale inoltre ricorda che, chi non l’avesse ancora fatto, può ritirare la 6Card presso il nuovo ufficio Tari del Comune in via dei Nocini (c/o Locali dell’Ecoscambio) il mercoledì dalle 13 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13.