Comune di Sovicille, secondo bando per buoni spesa alimentari

Dopo l’erogazione di contributi a 212 famiglie per un totale di circa 45.000 euro, a valere sui fondi assegnati dalla Protezione Civile nazionale, il Comune di Sovicille ha riaperto il bando per la concessione di buoni spesa alimentari.Possono accedere alle provvidenze di questa seconda tranche: coloro che non abbiano già ottenuto buoni con il bando precedente (scaduto il 10 aprile); che, nel mese di marzo 2020, non abbiano percepito introiti a qualunque titolo, al netto dell’affitto, superiori a 700 euro e non posseggano patrimonio mobiliare (conti correnti o titoli) di valore superiore a 5.000 euro. La scadenza del nuovo avviso è fissata per il 30 di aprile: il bando e la domanda sono reperibili sul sito del comune www.comune.sovicille.si.it nella sezione Buoni spesa. Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo mail info@comune.sovicille.si.it , oppure telefonare al numero 329 2606971.“Si tratta del completamento di un primo intervento a sostegno di tanti nuclei familiari colpiti duramente dalla crisi legata all’emergenza sanitaria – afferma Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille -. Stiamo verificando in questi giorni i margini di disponibilità economico-finanziaria del nostro bilancio per mettere in campo misure ulteriori che vadano incontro alle necessità delle famiglie e delle imprese”.Nella seduta che ha dato il via alla seconda tranche di buoni spesa, la Giunta di Sovicille ha proceduto anche a deliberare il differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per il pagamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità e della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) in relazione all’intero anno 2020.