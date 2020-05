Poggibonsi, la Lega propone l'apertura di aree drive-in

“Ripartire il prima possibile in ogni settore. Questo è il mantra che chi ci governa ad ogni livello deve tenere tutti i giorni bene a mente. Anche il settore della cultura e dell’intrattenimento riveste a nostro avviso un ruolo importante nella nostra società e sarebbe un errore lasciarlo indietro nella ripartenza. Per questo abbiamo deciso di proporre al sindaco, coinvolgendo associazioni e gli operatori locali del settore, l’apertura di una o più aree “drive-in”, in modo da poter trasmettere in luoghi ed aree pubbliche, dal vivo, in replica o addirittura in streaming, performances e spettacoli teatrali, di danza, musicali, ma anche semplicemente film o cortometraggi, accedendo all’area sia con la propria autovettura oppure a piedi." Così un intervento del Gruppo consiliare di Poggibonsi Lega Salvini Premier."Dopo un lunghissimo periodo di lockdown abbiamo tutti bisogno di normalità, dalle attività imprenditoriali e commerciali ai singoli cittadini. Essendo consapevoli che in questa fase dovremmo tutti adeguarci a stili di vita diversi rispetto a quelli a cui ervameno abituati, dobbiamo anche ricercare e facilitare soluzioni che consentano a chi opera in tutti i settori, compreso quello culturale e di intrattenimento, di tornare ad operare in massima sicurezza e con le condizioni minime che consentano un guadagno dignitoso.”