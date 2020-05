Condannato per furto in appartamento, viene incarcerato dai Carabinieri di Rosia

Nella serata di ieri, martedì 19 maggio, i Carabinieri di Rosia hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 46enne pugliese residente a Siena, condannato ad 1 anno e 6 mesi per furto in appartamento commesso a Lecce.L'ordine, emesso dall'Ufficio esecuzioni Penali del tribunale pugliese, è stato trasmesso alla Stazione Carabinieri competente per territorio, ed è stato eseguito dai militari dell'Arma che si sono recati presso l'abitazione del condannato conducendolo in caserma dove gli è stato notificato il provvedimento ed è stato verbalizzato quanto compiuto.Immediatamente dopo il 46enne è stato tradotto al carcere di Santo Spirito a Siena, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, che è stata immediatamente informata dell’avvenuta esecuzione della misura coercitiva.