Sovicille, nel prossimo Consiglio comunale gli interventi sui tributi locali

Nella seduta convocata per martedi 16 giugno, il Consiglio comunale di Sovicille esaminerà le proposte di interventi sui tributi locali finalizzati a beneficiare i soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria.Nello specifico, sarà sottoposta ai consiglieri – che hanno già dato un assenso di massima nella riunione del 10 giugno – la decisione di sospendere l’efficacia del Regolamento che disciplina l’imposta di soggiorno e, di conseguenza, l’imposta stessa per il periodo 16 giugno-31 ottobre.In sostanza, chi andrà in vacanza nel comune di Sovicille, a partire dal 16 giugno prossimo e per tutto l’anno 2020, non pagherà alcuna tassa.Riguardo all’IMU, l’orientamento sarà quello di differire il termine di pagamento dell’acconto, per la parte di competenza comunale, al 30 settembre 2020. Esclusi, ovviamente, i contribuenti già esentati per effetto del Decreto Rilancio, la misura agevolativa varrà per le persone fisiche che abbiano avuto una diminuzione del reddito relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non inferiore al 30%, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019 e per le persone giuridiche che abbiano subito una diminuzione del fatturato (volume d’affari) relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non inferiore al 30%, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno precedente. Tale circostanza dovrà essere attestata entro il 31 ottobre a mezzo di apposita autodichiarazione da rendere su modello predisposto dal Comune.