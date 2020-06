Raccolta rifiuti: tutti i servizi a disposizione dei cittadini di Sovicille

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Sovicille, in collaborazione con Sei Toscana, per mettere a disposizione dei propri cittadini molteplici servizi legati alla raccolta dei rifiuti.RITIRO SACCHI E MASTELLO Da oggi torna possibile ritirare i sacchi per la raccolta porta a porta alla stazione ecologica in località San Giusto, aperta il lunedì dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 8 alle 12:30 e il sabato dalle 8 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. La dotazione consiste in sacchi verdi per la raccolta del vpl (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak) e sacchi di carta per la raccolta di carta e cartone. Per conferire l’indifferenziato è invece indispensabile utilizzare il mastello in dotazione. A tal proposito l’Amministrazione comunale e Sei Toscana invitano tutti coloro che ancora non l’abbiano fatto, a ritirare il mastello recandosi alla stazione ecologica negli orari di apertura al pubblico. Nelle prossime settimane saranno intensificati i controlli e potranno essere elevate sanzioni agli utenti che conferiscono ancora l’indifferenziato all’interno di sacchi e non del mastello.MODALITÁ RITIRO RIFIUTI PORTA A PORTA Si ricorda che da marzo i cittadini devono conferire i propri rifiuti (all’interno dei sacchi e\o mastelli in dotazione) entro le 7 di mattina in modo da consentire agli operatori di rimuoverli nel corso della mattinata e avere così un migliore decoro dei centri abitati del territorio comunale. Comune e Sei Toscana raccomandano l’uso corretto dei bidoncini stradali per la raccolta della frazione organica: all’interno dei bidoni è vietato conferire altro tipo di rifiuto.STAZIONE ECOLOGICA La stazione ecologica in località San Giusto è riaperta regolarmente ed è fruibile attenendosi al regolamento e alle norme sul distanziamento sociale previste dalla normativa vigente. Da oggi è inoltre possibile conferire all’interno della struttura anche le vernici. Si ricorda che la stazione ecologica chiude mezz’ora prima dell’orario previsto per consentire le attività di igienizzazione e sanificazione anti-Covid.SPORTELLO TARI E CONSEGNA 6CARD L’ufficio TARI, nella nuova sede di via dei Nocini, è regolarmente aperto ed è a disposizione dei cittadini il mercoledì dalle 13 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13. Allo sportello TARI è anche possibile ritirare la propria 6Card per il conferimento agli eco-compattatori, ai contenitori per la raccolta dei piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, come cellulari, tablet, consolle, piccoli elettrodomestici, piccoli monitor, caricabatterie, phon, ecc.) e per l’accesso alla stazione ecologica.“Dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid – dice il vicesindaco Federica Parrini – abbiamo lavorato assieme a Sei Toscana per rimettere a pieno regime tutti i servizi a disposizione di cittadini e imprese. A tal proposito stiamo lavorando anche alla riapertura dell’Ecoscambio che dovrebbe essere imminente. Il processo di riorganizzazione dei servizi che il Comune ha messo in atto ci ha permesso di raggiungere risultati molto importanti, con un forte aumento della percentuale di raccolta differenziata con dati, in attesa di certificazione, che collocano Sovicille tra i comuni più virtuosi di tutto il bacino con oltre il 70% di raccolta differenziata”.