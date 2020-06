80enne disperso nei boschi ritrovato dopo una notte di ricerche dai Vigili del Fuoco

E' stato ritrovato in vita questa mattina dal nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco, l'80enne disperso da ieri in un'area boschiva in località Cornocchia, nel comune di Sovicille.L'uomo, del quale non sono note le condizioni cliniche, è stato issato con il verricello a bordo dell'elicottero Drago del nucleo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, che ha provveduto al trasporto presso il policlinico di Siena. Sul posto anche un UCL (Unità di Comando Locale), personale dei nuclei TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAF (Speleo Alpino Fluviale), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), oltre a Polizia di Stato e Carabinieri.