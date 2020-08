''Sovicille d’Estate'', Simone Baldini Tosi canta Ivano Fossati ad Ancaiano

Torna la musica d’autore nel territorio di Sovicille con lo spettacolo “D'Amore, di Guerra, d'Impegno e di Areoplani", evento della rassegna “Sovicille d’Estate”, organizzata dal Comune di Sovicille in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo con la sponsorizzazione della Banca Centro – Toscana Umbria.Venerdi 21 agosto, alle 21.15 presso il circolo ARCI di Ancaiano, Simone Baldini Tosi, accompagnato dal suo ensemble (voce, archi, basso e chitarra), reinterpreta il repertorio di Ivano Fossati, intrecciando in un sound ricercato sospeso fra passato e futuro, l’armonia antica degli archi e la ritmica elettronica.Un concerto che, pur nella assoluta fedeltà all’originale, non si limita ad essere un tributo museale, ma riesce a rendere contemporanee le parole e l'energia delle canzoni del grande cantautore.Nel rispetto delle norme anti-contagio, è necessaria la prenotazione. Per tutte le informazioni sulle prenotazioni (prezzo simbolico di 5 euro, gratuito per bambini fino a 10 anni) è possibile contattare la Pro Loco di Sovicille ai numeri 0577.314503 oppure 0577.1523680, o all’indirizzo e-mail info@prolocosovicille.