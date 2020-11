I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti oggi, lunedì 2 ottobre, in località Tonni a Sovicille, per la ricerca di tre persone disperse in una zona boschiva.In supporto alla squadra è intervenuto anche l'elicottero Drago che, tramite le coordinate, è riuscito ad individuare e recuperare i tre dispersi in buone condizioni di salute.