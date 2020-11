''Siamo Sovicille'', l'Amministrazione comunale sostiene i ristoratori del territorio con un progetto online

Grazie a un nuovo portale i cittadini possono entrare facilmente in contatto online con i ristoratori e i bar del territorio che si sono organizzati per offrire servizi di asporto e consegna a domicilio

Il settore della ristorazione è uno dei più colpiti dalla crisi che sta accompagnando l'epidemia del Covid-19 nel nostro Paese, così il Comune di Sovicille ha deciso di sostenere i ristoratori in difficoltà creando un nuovo portale dedicato: Siamo Sovicille ( https://siamosovicille.it/ ). Qui i cittadini possono entrare in contatto più facilmente con le attività del territorio che stanno continuando a offrire i loro servizi di asporto e consegna a domicilio.L'iniziativa vuole essere un modo per stare vicino a chi, durante tutto l’anno, spende la propria professionalità per offrire esperienze di gusto e convivialità. Sul nuovo portale è possibile trovare tutti i bar, le pizzerie e i ristoranti, selezionarli per tipo di servizio offerto ed entrare in contatto con loro. I cittadini possono dunque avere velocemente una panoramica dei locali aperti che stanno continuando a offrire i loro prodotti e servizi.Le buone notizie non finiscono qui e con l’approssimarsi del Natale l'Amministrazione ha pensato di offrire supporto anche alle attività commerciali aprendo sul portale un'apposita sezione a loro dedicata.“Sono entusiasta che questo cuore colorato inizi a pulsare – è il commento di Federica Parrini, assessore alle Attività produttive, Ambiente e Sport - e che lo faccia in una stagione così densa di difficoltà. Un segno di vicinanza che l’amministrazione vuole rendere al proprio tessuto produttivo e associativo, sottolineandone l’importanza vitale all’interno della comunità.La prima idea di un portale dedicato alle attività produttive era nata durante il primo lockdown - continua Parrini - con la prospettiva di creare una modalità che consentisse, in quella fase come poi nella normalità, di far entrare in contatto le offerte del territorio e i cittadini. Quello che inauguriamo oggi è in realtà molto più di questo: è uno spazio vivace, virtuale ma vicino ai cittadini, un luogo di scambio e arricchimento collettivo”.Siamo Sovicille nasce come integrazione al sito istituzionale del Comune. L’obiettivo è stimolare la partecipazione e il senso di appartenenza a una comunità che ha nelle persone la sua più grande ricchezza. Questo diventa ancor più importante in un momento nel quale le distanze, imposte per salvaguardare la salute di tutti, possono farci sentire isolati dagli altri.“In prospettiva mi fa piacere pensare che questo portale sarà in continua evoluzione - conclude l'assessore - e che verrà ampliato grazie alle proposte e ai suggerimenti di tutti i cittadini che possono contribuire, già da adesso, con le loro idee”.Il supporto alle attività del territorio è solo il primo passo di un progetto molto più ampio, che con il tempo andrà ad abbracciare gli aspetti più importanti della vita comune. Già da questa settimana il portale ospiterà l’iniziativa Addobbiamo i nostri balconi in collaborazione con l’istituto comprensivo Lorenzetti e la Pro Loco Sovicille. Tutti potranno inviare foto dei propri addobbi di Natale per poi vederli pubblicati in una galleria fotografica sul portale e condivisi con tutti i cittadini, un’occasione per esprimere la propria creatività e sentirsi uniti durante le feste.“Il portale Siamo Sovicille è la versione evoluta e arricchita di un’idea che avevamo cominciato a lanciare anche attraverso la nostra pagina Facebook già durante il primo lockdown – aggiunge il sindaco Giuseppe Gugliotti –. Lo abbiamo concepito come uno strumento che contribuisce a consolidare i legami della nostra comunità. Non una semplice guida interattiva ai negozi della zona o un collegamento con il mondo dell’associazionismo ma, più profondamente, un’opportunità di incontro e uno strumento per rinsaldare la coesione sociale, che continuerà a essere utilmente attivo nel quotidiano anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria.”Siamo Sovicille è un cantiere di idee e progetti che ospiterà, nei prossimi mesi, una sezione dedicata alle associazioni di volontariato, un aggregatore di news, una sezione che raccoglierà le offerte di lavoro attive sul territorio comunale e molti altri servizi. Si tratta, in definitiva, del primo passo nella creazione di uno strumento al servizio dei cittadini che aiuta a vivere al meglio tutto quello che il nostro territorio ha da offrire.