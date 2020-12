Sovicille, il bilancio del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle

"Come si sa dicembre è il mese di bilanci e ci fa piacere fare un punto della situazione dal maggio 2019, giorno in cui siamo stati eletti, ad oggi, per far conoscere alla cittadinanza il nostro lavoro svolto", così un intervento di Roberto Bonucci e Michele Ballerini, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Sovicille.



"Sono molte le interrogazioni e mozioni portate in Consiglio di cui ci possiamo ritenere veramente soddisfatti sia per il lavoro svolto per la cittadinanza e per il territorio sia perché le nostre mozioni sono sempre state approvate passando nelle discussioni delle varie commissioni in cui si è potuto trovare un punto di incontro, che come avevamo auspicato sin dall’inizio era quello di riuscire a dare una forte spinta propulsiva al nostro comune.



Un breve riepilogo dei nostri interventi:

luglio 2019: interrogazione su rifacimento cimitero di Pilli e situazione generale dello stato dei cimiteri comunali presenti sul territorio comunale;

agosto 2019: interrogazione su trattamenti adulticidi e di contenimento della proliferazione degli insetti;

agosto 2019: mozione Plastic-Free Challenge;

novembre 2019: mozione su recupero e valorizzazione del territorio dei centri storici del capoluogo e delle frazioni e di tutto il patrimonio immobiliare del Comune di Sovicille;

novembre 2019: mozione su riduzione tariffe servizio mensa scolastica;

dicembre 2019: interrogazione su verifica da parte della Regione Toscana sulle "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo paesaggistico idrogeologico pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica";

gennaio 2020: interrogazione su disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

febbraio 2020: interrogazione su ex art.19 dello statuto dell’Unione dei Comuni della Val di Merse rivolta al Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni;

luglio 2020: seconda interrogazione su disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

ottobre 2020: mozione su bonus fiscali per attività edilizie.



Nonostante le difficoltà incontrate inerenti al Covid-19, che hanno aperto nuove finestre di gestione non facili da parte dei Comuni, siamo soddisfatti dei nostri suggerimenti, a partire dalla nostra primordiale proposta di una sala dedicata al grandissimo Baldassarre Peruzzi, nato a Sovicille nel 1481, di cui l’inagurazione avverrà nel 2021, come i progetti “facciamo eco scuola” legati al taglio di stipendio dei nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle di cui l'Istituto comprensivo Ambrogio Lorenzetti ne usufruirà, comunque lavorando sempre con un filo conduttore legato alla valorizzazione del nostro patrimonio, spingendo sul turismo, sull’ambiente e sulla cultura di cui in nostro territorio ha veramente molte carte ancora purtroppo nascoste da far conoscere. Al prossimo bilancio."