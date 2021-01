Coppia di ''maghi'' truffa anziana per 70mila euro: i Carabinieri eseguono due misure cautelari

Una complessa attività d’indagine avviata nel giugno scorso dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siena, ha portato all’adozione ed esecuzione di due misure cautelari nei confronti di una coppia, I.R. e L.P.G., entrambi italiani, con l’accusa di truffa aggravata in concorso e circonvenzione di incapace.Gli indagati, spacciandosi per maghi dotati di poteri occulti ed esoterici, nel territorio del comune di Sovicille, hanno circuito un’anziana donna, inducendole a versare forti somme di denaro in cambio di presunte prestazioni professionali.In particolare I.R., mediante attività esoteriche, ha raggirato la donna convincendola di metterla in comunicazione con parenti defunti, di prevedere il futuro e di aver cacciato i demoni dalla sua abitazione.E' iniziata così, da parte dell'anziana, una continua e spasmodica ricerca di persone disponibili a prestarle denaro, che gli indagati si sono fatti consegnare, e che ha raggiunto un totale di circa 70mila euro.A seguito della denuncia di una delle figlie che ha visto la madre in preda alla disperazione, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siena hanno dato il via alle indagini, coordinate e sostenute con il pieno appoggio da parte delle Procura della Repubblica di Siena, che hanno permesso di porre termine a questi illeciti profitti, ottenuti in ragione dello stato di fragilità e vulnerabilità psicologica della vittima.Gli indagati sono stati sottoposti al divieto di dimora nel comune di Sovicille e al divieto di avvicinamento alle persone offese.