Sovicille, momentanea chiusura dell'Ecoscambio

La struttura di via dei Nocini rimarrà chiusa sabato 27 febbraio

L’Amministrazione comunale di Sovicille e Sei Toscana comunicano che l’Ecoscambio di via dei Nocini resterà chiuso domani, sabato 27 febbraio, visto l’ingresso della provincia di Siena in zona rossa. La struttura, fatto salvo nuove indicazioni, riaprirà al pubblico sabato 6 marzo, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16,30.I cittadini possono comunque fare riferimento al portale www.ecoscambiosovicille.it dove vengono caricati costantemente tutti gli oggetti disponibili, catalogati, con relative immagini, per tipologia e genere.